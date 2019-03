Perseguitava l'ex moglie, arrestato 49enne: "Sei mia o di nessuno"

La procura etnea ha ottenuto gli arresti domiciliari per un 49enne di Misterbianco, R.C., che perseguitava da tempo la moglie di 47 anni rendendole la vita impossibile. Le indagini hanno evidenziato come l'uomo abbia continuato a tormentarla anche dopo la fine del loro matrimonio, nel 2016, dopo 26 anni di convivenza.

La decisione della donna di interrompere ogni legame con il soggeto in questione, era stata presa proprio a causa del carattere prevaricatore e violento del coniuge. " Se ti vedo con qualcuno ammazzo te e l’altro…Se non sei con me sei morta…né mia né di nessuno", le diceva per intimorirla.

Frasi riferite anche ai figli maggiorenni della coppia con telefonate continue, ai quali ribadiva che se la madre avesse frequentato altre persone lui l’avrebbe ammazzata. Non sono mancati anche appostamenti e pedinamenti: la signora ha dovuto cambiare abitudini di vita ed il numero di telefono. Circostanze che l’hanno indotta a denunciare l’ex ai carabinieri, che sono riusciti ad aiutarla in maniera concreta, mettendo fine alle persecuzioni del 49enne.