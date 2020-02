Minaccia l'ex convivente e viene arrestato: "Ti sciolgo nell'acido"

La polizia postale di Catania ha eseguito su delega della procura un' ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip nei confronti di N.V., di 38 anni, residente a Centuripe, con precedenti penali per reati contro la persona. E' ritenuto responsabile di minacce gravi, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e percosse ai danni della sua ex convivente, una ragazza di 26 anni residente a Riposto. La vittima fino ad alcuni mesi fa aveva convissuto con l’arrestato ma, a causa del suo comportamento aggressivo e violento, se ne era allontanata.

L’uomo non aveva tollerato la separazione ed aveva iniziato a minacciare la donna con frasi del tipo “o me o nessuno”, “ti sciolgo nell’acido”. Inoltre, aveva creato un falso profilo Facebook contenente immagini intime della vittima e, successivamente, aveva pubblicato annunci diffamatori su un sito web di incontri. Minacce gravi erano state rivolte, telefonicamente, anche alla madre della vittima. Intimorite da quanto successo, le due donne si sono rivolte alla polizia postale di Catania che, raccolti tutti gli elementi probatori e compiute le indagini, anche di natura informatica, ne ha dato notizia alla procura distrettuale. Il pubblico ministero ha così richiesto ed ottenuto dal gip, in tempi brevi, l' ordinanza cautelare eseguita dalla polizia.