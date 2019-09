La polizia sequestra cocaina, marijuana e crack in una stalla

Gli agenti della polizia di Stato hanno sequestrato, nella serata di ieri, oltre 28 grammi di cocaina, diverse dosi di marijuana e crack per un peso di 0,50 grammi. La droga si trovava all’interno di una stalla della periferia ovest della città, davanti alla quale stazionava un gruppetto di persone che, vista a distanza la volante, si è allontanato di gran fretta facendo perdere le proprie tracce. Oltre allo stupefacente, è stata recuperata la somma di 905 euro, certo frutto dell’attività di spaccio che si svolgeva in quel sito, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.