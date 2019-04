Start Cup Emilia Romagna fa tappa anche a Catania

Aster, società per l’innovazione e la ricerca industriale, lancia il bando per la Start Cup Emilia-Romagna 2019, la competizione per idee di impresa innovative. I tre vincitori accederanno al Premio Nazionale per l’Innovazione, in programma a Catania il 28 e il 29 novembre. Quest’anno la competizione sarà aperta solo a progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico legati a Università o a enti pubblici di ricerca nazionali e internazionali. Gli aspiranti imprenditori selezionati per la finale regionale della Start Cup Emilia-Romagna presenteranno il proprio progetto a una platea composta da imprenditori, investitori ed esperti di creazione d’impresa.