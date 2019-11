Stato di agitazione della polizia penitenziaria a Bicocca

Stato di agitazione degli agenti della penitenziaria in servizio nel casa circondariale di Bicocca. L'annuncio, con una manifestazione. è stato dato nella giornata di ieri. Sindacati e lavoratori rivendicano i diritti degli operatori del comparto giustizia. I manifestanti hanno infatti parlato di "diritti compromessi e calpestati" e richiesto rispetto ed ascolto.

Tra i partecipanti alla manifestazione Armando Algozzino, S.Commissario nazionale Uil Pubblica Amministrazione PolPen, Domenico Nicontra, segretario generale aggiunto O.S.A.P.P., Antonella Orlando, vice segretario regionale Uil Pubblica Amministrazione PolPen Sicilia e Dario Quattrocchi, segretario regionale siciliano O.S.A.P.

A dare notizia del sit-in davanti al carcere catanese sono state le sigle sindacali Uilpa PolPen (Polizia Penitenziaria) e O.S.A.P.P. che hanno manifestato davanti all'ingresso della struttura detentiva, la quale è finita nel mirino delle proteste.

Nello specifico le sigle sindacali lamentano la mancanza di uomini e mezzi, un grave deficit del personale impiegato nella struttura ma anche strutture poco adatte. Lamentele anche per il servizio mensa e per la mancanza dei più importanti presidi igienici per la salubrità degli ambienti in cui il personale giornalmente opera

A pesare sulla decisione dei sindacati di attuare il sit-in, la disposizione emessa dalla Direzione di togliere al personale penitenziario l'arma di ordinanza al di fuori delle aree detentive: decisione che, insieme ad altre scelte in ambito gestionale, ha oltretutto escluso le organizzazioni sindacali da un possibile confronto e, come diretta conseguenza, non ha tenuto in considerazione le esigenze dei lavoratori.