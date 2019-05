Stava per fuggire con un volo per il Marocco per evitare 3 anni di carcere, arrestato dalla polizia di frontiera

Sperava di passare indenne ai controlli e di farla franca rientrando in Marocco ma la polizia di frontiera lo ha arrestato. Protagonista della vicenda è M'barek Ezzaym, di 43 anni, condannato a 3 anni e 5 mesi per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indefinita di furti aggravati.



Ieri, intorno alle ore 10.30 circa, il cittadino marocchino ha tentato di prendere il volo verso casa per sfuggire alla giustizia italiana ma, quando gli agenti hanno effettuato le verifiche di rito, hanno subito rilevato l'ordine di carcerazione che pendava sulla testa dell'uomo. Così è stato arrestato e adesso si trova nel carcere di piazza Lanza.