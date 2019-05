Stavano rubando un'autoradio in via Teatro Greco, la polizia li coglie sul fatto

La polizia ha arrestato i pluripregiudicati catanesi Maurizio Alì, di 36 anni, e Orazio Puglisi, di 19 anni, per furto aggravato in concorso.

La sera dello scorso 30 aprile gli agenti delle volanti in servizio moto, si sono recati in via Teatro Greco dopo la segnalazione di un furto in atto di un'auto.

Una volta giunti sul posto gli agenti hanno bloccato Alì e Puglisi dopo che avevano appena forzato la portiera di una Fiat punto ed asportato l’autoradio, che tenevano ancora fra le mani. Addosso ai due sono stati anche trovati gli arnesi utilizzati per lo scasso. Adesso si trovano agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.