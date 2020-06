Stazione, bloccato pluripregiudicato dalla polizia ferroviaria

La polizia ha arrestato il 47enne romeno N.P.C. destinatario di un ordine di esecuzione per la cercerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, rifiuto di dare le proprie generalià e danneggiamento. La polizia ferroviaria di Catania lo ha arrestato. Il pluripregiudicato residente a Petralia Sottana (Pa), era al binario 1 dello scalo etneo quando, alla vista degli agenti della Polfer, ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha insospettito i poliziotti. Sottoposto al controllo, è emerso che doveva scontare una pena di 4 mesi e 22 giorni di reclusione derivante da vari reati quali resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e danneggiamento. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza per l’espiazione della pena.

