Stazione Giuffrida, allarme bomba in metro

Tanta paura ma, fortunatamente, nulla di pericoloso. Un pacco, lasciato questo pomeriggio all'interno della stazione Giuffrida, ha fatto scattare i controlli previsti dal protocollo anti-bomba, con artificieri e polizia sul posto nella metropolitana di Catania. I passeggeri presenti sono stati fatti uscire dalla galleria per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i dovuti controlli. Come spiegano i vigili del fuoco, tuttavia, si è trattato di un falso allarme. ( IN AGGIORNAMENTO)