"Stecchette", pronte per la vendita: arrestato pusher

Nella mattinata di oggi, durante il transito di una pattuglia delle Volanti in via Capo Passero, gli agenti hanno notato un soggetto che alla vista della pattuglia, con fare sospetto, si è allontanato dalla vista degli operatori di Polizia. Il soggetto è stato dunque bloccato e identificato per Natale Lanzafame del 1988, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e quindi sorpreso nell’evidente evasione. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo,hanno proceduto a un più accurato controllo attraverso la perquisizione personale dell’evaso: l’uomo è stato trovato in possesso di 120 involucri di marijuana, già confezionati per la vendita al dettaglio, del peso complessivo di circa 50 grammi. Il Lanzafame è stato dunque denunciato per i reati di evasione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del P.M. di turno.

