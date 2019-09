Stefania Stefani è il presidente della Società italiana di Microbiologia

La professoressa Stefania Stefani, ordinario di Microbiologia e responsabile del Laboratorio di Microbiologia medica Molecolare e di studio delle Resistenze agli Antimicrobici nel dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche dell’Università di Catania, è il nuovo presidente della Società italiana di Microbiologia .

La docente catanese è stata eletta nel corso del 47esimo congresso della Società che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma, nella Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino (Angelicum), e succede alla prof.ssa Anna Teresa Palamara. Resterà in carica fino al 2022. L’attività scientifica della prof.ssa Stefani è correlata a diversi aspetti della resistenza agli antibiotici sia nei batteri Gram-positivi che Gram-negativi: dai meccanismi molecolari all’epidemiologia, dagli studi sul genoma alla caratterizzazione di elementi mobili che trasportano geni di resistenza.

Dal 2014, inoltre, è Editor-in.Chief della rivista Journal of Global Antimicrobial Resistance (Elsevier). “Ringrazio il Direttivo uscente e la prof.ssa Palamara per avere tracciato una strada di crescita importante per la Sim - ha affermato la prof.ssa Stefani-. Il duro lavoro di questo team ha portato ottimi risultati per la Società: è stato intensificato il dialogo con le Istituzioni e il rapporto con altre Società Scientifiche, nazionali ed internazionali; ci si è impegnati nella costruzione di una preziosa cultura della corretta divulgazione scientifica e concentrati nella progettazione di nuove possibilità per i giovani che vogliono fare ricerca”. “Il nuovo Direttivo nel prossimo triennio – ha continuato la docente - dovrà non solo adoperarsi per consolidare e maturare i risultati fin oggi raggiunti, ma anche programmare una fase operativa mirata ad un’ulteriore crescita della Sim".