StM, la Uilm proclama lo sciopero: "Protocolli di sicurezza insufficienti"

Continua lo stato di agitazione allo stabilimento STMicroelectronics, la sigla sindacale Uilm, a seguito delle interlocuzioni con la direzione aziendale, ritiene ancora insufficienti i protocolli di sicurezza adottati per il contenimento del contagio da Covid-19. Soprattutto alla luce della cosiddetta 'Fase 2'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’azienda ha comunicato che non saranno più previsti strumenti che garantiscano una percentuale ridotta – si legge nella nota diramata - ma solo i permessi retribuiti previsti dal Dpcm per i lavoratori con patologie. Nel Fem rientrerà circa il 25% del personale e verrà chiesto lo smaltimento delle ferie non fruite nel 2018. Ricordiamo a tal proposito che, in assenza di accordo sindacale, le ferie residue al 31.12 di ogni anno vanno smaltite entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Invitiamo pertanto la Direzione aziendale a rivalutare le seguenti richieste: 100% dei lavoratori in smart-working ove possibile e strumenti retributivi a carico dell’azienda per chi non ne ha ad oggi la possibilità.; presenza nei reparti produttivi, sia diretti che indiretti al FEM, al minimo indispensabile con utilizzo di strumenti retributivi a carico dell’azienda; rimodulazione degli orari di ingresso/uscita (l’attuale sistema crea promiscuità); salette Ristoro ampliate ed adeguate al rispetto delle distanze di sicurezza e dell’areazione; riaccensione macchinette caffè; verifica corretto funzionamento termometri; riapertura portineria M5; possibilità di timbrare in tutti i timbratori esistenti; momentaneamente non utilizzare calzature da stabilimento ma solo sovrascarpe in sostituzione dei calzari; sanificare l’aria nei reparti (uffici e sale di produzione)”. “Come Uilm – continua la nota - ancora una volta, purtroppo, non riteniamo soddisfacente quanto comunicatoci, troppe richieste rimangono inevase, pertanto ci riserviamo di mantenere la protesta fino a quando l’azienda non vorrà ascoltare le istanze dei lavoratori che chiedono soltanto la tutela della salute propria e delle proprie famiglie. Lo sciopero sarà così articolato: dalle ore 06.00 del 04 maggio 2020 fino alle ore 06.45 del 18 maggio 2020. Lo sciopero viene proclamato per tutti i lavoratori a 21 turni, turno centrale, due turni e part-time con articolazione a multipli di 30 minuti. Questa necessaria e singolare azione di protesta permette di garantire a tutti i lavoratori la possibilità di rimanere a casa tutto il turno o di valutare, seduta stante, eventuali sovraffollamenti nei luoghi di lavoro ed avere la possibilità di andare via in qualsiasi momento del turno, a tutela della propria salute e delle loro famiglie”.