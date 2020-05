STMicroelectronics dona 680 mascherine ai carabinieri

Stamani, il Direttore Generale della ST Microelectronics di Catania, Francesco Caizzone, allo scopo di sostenere l’Arma dei Carabinieri nella lotta all’emergenza epidemiologica in corso, ha donato al Comando Provinciale di Catania 680 mascherine per la protezione individuale. A rappresentare l’Arma etnea il Maggiore Giovanni Messina, comandante della compagnia carabinieri di Catania Fontanarossa. I dpi saranno distribuiti ai militari impegnati quotidianamente in servizi di controllo del territorio e di prossimità con il cittadino e per i quali risultano essere di fondamentale importanza.

