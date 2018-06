StMicroelectronics e assunzioni, Pistone (Fiom): "Alcuni fuori, ci battiamo anche per loro"

Dopo la pubblicazione della lettera di una ex lavoratrice della St-Microelectronics di Catania, nella quale la donna spiegava di essere ormai da anni in attesa di essere riassunta, abbiamo intervistato Michele Pistone, sindacalista della Fiom-Cgil che ha spiegato nel dettaglio il meccanismo del summerjob e la battaglia sindacale per le assunzioni. Chiarendo che è vero che "non tutti gli ex lavoratori estivi sono stati integrati", e spiegando che, tuttavia, "non esiste una norma o un accordo sindacale che imponga il titolo del diploma tecnico come propedeutico all'assunzione".

"Il summer job è un contratto a tempo determinato al quale l'azione accede quando i lavoratori effettivi vanno in ferie - illustra Pistone, intervistato da CataniaToday - Sono forme che durano circa 3 mesi che si sono fatte in passato e che si sono riattivate in virtù di un accordo firmato di recente. Nel 2011 è partita l'attivazione dei turni anche nel resto dell'anno, non solo in estate, e StM ha assunto un certo numero di lavoratori interinali". "Come ha spiegato la ex dipendente nella lettera che vi ha inviato - aggiunge - una parte di questi è stata chiamata dalla 3sun, ma non tutti. Noi, come sindacato, abbiamo chiesto di dare prelazione ai lavoratori che avevano già svolto il summer job ma crediamo che, nel novero dei nuovi assunti, non tutti provengano dal gruppo rimasto fuori anche da 3sun".

"Non sono d'accordo sul fatto che siano state assunte persone non qualificate - ha voluto spiegare inoltre il sindacalista - non abbiamo evidenze rispetto a questo. Tra quelli che sono entrati non mi risultano delle qualifiche difformi da quelle solite. E' importante specificare però che non tutti i lavoratori di St hanno il diploma tecnico, perché non c'è tuttavia alcuna norma né accordi che dicono che i lavoratori possono essere assunti solo con questo tipo di qualifica".

Per poter risolvere la situazione dei lavoratori esclusi, la Fiom, durante la trattativa dell'anno scorso ha chiesto che "ci si ricordi di coloro che hanno summerjob in passato", afferma Pistone, ma "l'azienda è stata molto vaga, non ha dato assicurazioni, nonostante le nostre insistenze". Per quanto riguarda infine l'amara considerazione della lettrice, sull'impossibilità di essere assunti nel mondo del lavoro, in Sicilia, senza una raccomandazione, il sindacalista afferma: "Credo che questo tipo di ragionamento, fatto in generale, sia dettato dallo sconforto. Posso dire con certezza che noi non abbiamo mai denunciato fatti di questo genere in StM".