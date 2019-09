Strada provinciale Scordia-Lentini, parte la riqualificazione

"Oggi, fra le varie questioni infrastrutturali affrontate a Siracusa, abbiamo fatto il punto con il Libero consorzio aretuseo sull’intervento da oltre 830mila euro per la riqualificazione della strada provinciale 16 che congiunge Lentini a Scordia, in provincia di Catania. Lunedì 30 settembre, come da tabella di marcia concordata, partiranno i lavori da tempo attesi da automobilisti e cittadini, specie dopo i danni dovuti all'alluvione dello scorso autunno. Lavori che il Governo Musumeci ha voluto finanziare recependo le istanze del territorio”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a margine del convegno “Disegniamo il Sud-Est” promosso dall’Ust Cisl Ragusa Siracusa