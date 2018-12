Viabilità, strade provinciali: obbligo di pneumatici invernali sopra i 500 metri

L’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania ha emesso un’ordinanza che riguarda le strade di propria competenza, poste sopra quota 500 metri slm, relativa alla probabile presenza di neve e ghiaccio nel periodo invernale, per garantire l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica incolumità e sgombero neve. Il provvedimento prevede l’obbligo per tutti i veicoli a motore, sino al 15 Aprile 2019, di circolare con pneumatici invernali, oppure di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) idonei alla marcia su neve o ghiaccio, da utilizzare in caso di necessità. Sono esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli per i quali è prevista la possibilità di circolare solo in assenza di neve o di ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Di seguito le strade provinciali oggetto dell’ordinanza: Sp 59II/III/IV “ da Milo a Linguaglossa”; Sp 80 “dalla bretella di raccordo con la superstrada Catania-Adrano (SS 284), al tenimento ex Querceto”; Sp 92 “da Nicolosi a Zafferana Etnea, attraverso il piazzale hotel Monte Silvestri e l’incrocio Salto del cane”; Sp 94 “dall’incrocio con Due Palmenti-Barrile alla SS.284”; Sp 120 “dalla pineta degli impianti sportive di Borrello all’innesto con la Sp 92”; Sp 121 “dall’incrocio con la strada di bonifica Rizzonito alla Sp 94”; Sp 158 “dalla Sp 80, per Argientieri, alla ex strada regia Stagliata Dieci Salme”; Sp 159 “ da Maletto - Municipio, al casello Mangia sarde sulla Ss 120”; Sp 160 “da Nicolosi per Ragalna a Biancavilla”; Sp 211 “dall’incrocio SB Scalavecchia –Ricchia alla Sp 225”; Sp 225 “dal passo carrabile dell’insediamento E.N.I. di Bronte, alla Sp 211 in contrada Scialotta”; le ex strade regie: San Leo Milia Contea “dall’incrocio con la SB Salto del Cavallo Monte Albano fino al confine con il Comune di Biancavilla”. Le ex strade regie Adrano Monte Turchio; Adrano Bivio Sciliò; Feliciosa Gallo Bianco; Maletto Flascio; Maniace Sementile “ II tratto dal Km. 2+500”; Pulcino Paratore; Stagliata Dieci Salme; Mareneve “da Linguaglossa al Rifugio Citelli” Mareneve Rifugio Citelli; Finaita Magazzeni. Quota Mille o Etna Settentrionale “dall’innesto con la sr Mareneve alla SS284, a circa 3km. Ex sr.: Via Monte Pomiciaro; Ex sr : Nicolosi Serra Pizzuta Ex sr “ Barbotte Sgarrozzo”; ex Strada di Bonifica Passo Cannelli - Salto del Cane- Nicolosi –Zafferana Etna-Case Tomaselli-Monte Cervo-Serra Pizzuta Cassone; ex strada di bonifica Renatura Monte Albero Altarelli; ex strada di bonifica Rinazzi; ex strada di bonifica n.10 Bronte Bosco Maetto-Barbotte, tratto Bronte Minardo”; ex strada di bonifica n.10 Bronte Bosco Maetto-Barbotte, tratto Barbotte Monte Nava”; ex strada di bonifica “Ruvolazzo”; ex strada di bonifica “ Porticelle –Canalaci- Segheria”; ex strada di bonifica “S.Andrea –Sementile”; ex strada di bonifica “Canalaci –Cantera”; ex strada di bonifica “Bronte Sciaravecchia”; ex strada di bonifica “Bronte – Stuara- S.Venera”; ex strada di bonifica “ Rizzonito”; ex strada di bonifica “Cugno Carcaci-Castelluzzo- Pietrerosse”; ex strada di bonifica “Salto del Cavallo-Monte Albano”; ex strada di penetrazione agricola “Piano della Cantera-Serravalle-MacchiaFava”; ex strada comunale in Contrada Canalaci; ex strada di bonifica “Viscosi Spirinella Margiogrande”; ex strada consortile “Rocca Ragalna- Monte San Leo”, Sp 31; Sp 37/I; Sp 37/II; ex strada di bonifica” Montagna di Ganzaria”; Sp 28/I; Sp28/II; Sp 28/III; Sp 147. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli organi di polizia. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada.