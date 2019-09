Università, studiosi a confronto sull'uso dei social media

I social media e le strategie di inclusione ed esclusione. Su questo tema di attualità scottante si confronteranno, a partire da lunedì 16 settembre, studiosi provenienti da diverse università italiane e straniere che condividono interessi comuni di ricerca in ambito linguistico e sociale con un focus specifico sui concetti di diversità e identità.

Il convegno "Strategies of Inclusion and Exclusion in Social Media Interaction", che si terrà a partire dalle 9,30 nel Coro di notte del Monastero dei Benedettini, è organizzato dal dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Catania e dal centro di ricerca interuniversitario I-Land, in particolare dai docenti Emanuela Campisi, Ester Di Silvestro, Lucia La Causa, Valeria Monello, Marco Venuti. Invited speaker del convegno internazionale sono gli specialisti Francesca Ervas dell'Università di Cagliari, Federica Formato dell'Università di Brighton e i professori Majid KhosraviNik e Soudeh Ghaffari docenti entrambi della Newcastle University.