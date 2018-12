Strisce blu gratuite per Capodanno: Legambiente dice no

"I proventi di Sostare per abbonamenti al trasporto pubblico siano regalati alle famiglie povere di Catania". E' la proposta di Legambiente che ha diffuso una nota per spiegare ai cittadini la sua posizione in merito alle tasse sul parcheggio in città.

"Apprezziamo gli sforzi dell’amministrazione comunale per rendere più sereno il clima tra i catanesi almeno durante le festività natalizie, nonostante la grave crisi economica. Purtroppo però tra le iniziative organizzate dal Comune è stata annunciata anche la concessione gratuita della sosta sulle strisce blu in occasione della notte di San Silvestro: una misura presentata come un “regalo” ai catanesi e che però costituisce un incentivo all’uso dell’auto e vanifica gli sforzi messi in campo dalle aziende Amt e Ferrovia Circumetnea le quali, invece, si sono spese in modo encomiabile ed efficace con varie iniziative per invogliare i cittadini all’utilizzo del trasporto pubblico nel periodo natalizio.

"Aspettiamo da tanto tempo che la città si metta in linea con le grandi metropoli europee nell'attuazione di politiche intelligenti di mobilità. Invece, non solo non se ne vede l'ombra, ma addirittura le misure adottate sono di segno contrario" afferma la presidente di Legambiente, avvocato Viola Sorbello. "Annunciare la gratuità della sosta negli spazi di Sostare non significa solo aggravare le già critiche condizioni di caos e smog nel centro città, ma, anche mandare un messaggio sbagliato ai catanesi. Una comunicazione in controtendenza rispetto a quella già avviata da tempo dagli amministratori di grandi città che puntano a rendere i centri urbani sempre più vivibili ed attraenti per cittadini e visitatori attraverso l’uso consapevole di strategie di mobilità intelligente tra cui anche il pagamento di pedaggi sia per la sosta che per il transito di mezzi privati dei non residenti”