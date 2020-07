Una petizione contro le strisce blu in piazza Borgo

Le strisce blu a pagamento in tutta piazza Borgo e nelle strade limitrofe hanno sollevato proteste da parte dei cittadini catanesi. Alcuni residenti e frequentatori abituali della zona stanno organizzando una petizione per chiedere la rimozione degli stalli a pagamento almeno nella parte est di piazza Cavour attraversata da via Etna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Bisogna fare chiarezza su questa situazione- afferma il presidente del III municipio, Paolo Ferrara- ci siamo ritrovati gli stalli a pagamento nel giro di 24 ore senza essere stati preventivamente informati. Non comprendiamo appieno i motivi di questa scelta ma sarà mia premura convocare il primo possibile una conferenza dei servizi, con tutte le parti in causa, per cercare di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Il tratto di piazza Cavour finito al centro delle proteste dei cittadini- continua Ferrara- fino a poco tempo fa era assolutamente gratuito”. L’intera area rappresenta uno snodo fondamentale per la mobilità del III municipio. Qui, oltre alle due chiese, sono presenti moltissime abitazioni ed è uno spazio verde frequentato dalle famiglie, dagli anziani e soprattutto la sera dai ragazzi della movida.