Sostare sospende il pagamento delle strisce blu a Catania

"Ho disposto con effetto immediato, e fino al prossimo 25 marzo, la sospensione della concessione all’azienda partecipata Sostare limitatamente agli stalli di parcheggio per venire incontro incontro alle esigenze dei cittadini. Pertanto, si potrà parcheggiare liberamente anche sulle strisce blu, senza dover pagare il corrispettivo costo della durata del parcheggio".

Lo rende noto il sindaco di Catania Salvo Pogliese, in riferimento alla richiesta formulata da Giuseppe Gelsomino, capogruppo dei renziani al consiglio comunale. Non si rende più utile la presenza dei dipendenti Sostare che adesso potranno rimanere nelle proprie abitazioni non esponendosi ad eccessivi rischi di contagio, così come imposto dalle misure di contenimento e del diffondersi di tale fenomeno epidemiologico.