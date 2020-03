Continua il parcheggio gratis sulle strisce blu fino al 3 aprile

In seguito al nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato lo scorso 22 marzo, che per il contenimento della diffusione del contagio da coronavirus rende noto che solo le attività ritenute indispensabili possono continuare a esercitare le proprie attività, Sostare e la Multiservizi hanno sospeso gran parte dei servizi per il Comune di Catania. Pertanto, prosegue anche la sospensione del pagamento per l’occupazione degli stalli di parcheggio, che era già stata disposta anticipatamente lo scorso 12 marzo dal sindaco Salvo Pogliese per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Di conseguenza, almeno fino al prossimo 3 aprile, si potrà continuare a parcheggiare liberamente anche sulle strisce blu, senza dover pagare il corrispettivo costo della durata del parcheggio.

