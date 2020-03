A Biancavilla lavori in corso per le strisce pedonali rialzate

Sono partiti, e si concluderanno entro la giornata di dopodomani, i lavori per l’installazione delle strisce pedonali rialzate a Biancavilla, dinanzi alle scuole “Luigi Sturzo” in via Cristoforo Colombo, “Antonio Bruno” su viale dei Fiori, e la bambinopoli di piazza “Falcone-Borsellino” in viale Europa. Si tratta di interventi segnalati dal presidente del consiglio comunale, Marco Cantarella, e somme che sono state impegnate dall’assise.

“Ritengo di poter dire che abbiamo portato a termine un intervento significativo per migliorare la sicurezza stradale, pensando in particolare ai più piccoli. Attraverso le strisce pedonali rialzate, che fungono da veri e propri dossi artificiali, diminuirà la velocità delle auto”, spiega l’assessore Vincenzo Amato.

“La sicurezza dei pedoni, in particolare modo in prossimità delle scuole e dei luoghi frequentati dai nostri figli - interviene il sindaco Antonio Bonanno -, rappresenta un’azione che renderà le arterie interessate meno pericolose. Strade nelle quali la prudenza dev’essere una condizione di priorità: perché una delle priorità assolute del Comune è la salvaguardia dei cittadini”.