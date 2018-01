Via Renato Imbriani, raccolta firme per le strisce pedonali rialzate

Il consigliere comunale della municipalità di “Borgo-Sanzio”, Orazio Grasso, chiede al comune la realizzazione di passaggi pedonali rialzati in via Renato Imbriani. Sono necessari per consentire l’attraversamento in totale sicurezza da parte dei pendolari che devono raggiungere il posto di lavoro oppure dei genitori che devono accompagnare i figli in uno dei tanti istituti scolastici presenti nel rione.

"A breve organizzerò una raccolta di firma che verrà presentata a Palazzo degli Elefanti per mettere Sindaco e assessore al ramo a conoscenza della reale drammaticità del problema. In passato è stato ampiamente dimostrato che i limiti di velocità, i cartelli ed i divieti in via Renato Imbriani non hanno portato a nessun risultato tangibile. Ecco perché ribadisco la necessità di istallare le “dune” con strisce gialle. Un intervento che ha già tanto importanti risultati, in termini di sicurezza e vivibilità, nelle strade di Cibali, San Nullo e Trappeto Nord. Oggi via Imbriani, l’arteria che collega via Vincenzo Giuffrida con Largo Rosolino Pilo, deve fare i conti con vere e proprie voragini e con strisce pedonali semi-cancellate. Da qui le rovinose cadute da parte di centauri, ciclisti e pedoni o sospensioni e copertoni danneggiati da parte di distratti automobilisti".