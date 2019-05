Studente dell’ “Iti s. Cannizzaro” di Catania finalista alle nazionali dei giochi della chimica 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Sabato 18 Maggio 2019 presso il College Camplus di Palermo si è svolta la cerimonia di Premiazione delle selezioni regionali dei Giochi della Chimica 2019, evento organizzato annualmente dalla Società Chimica Italiana. Le selezioni regionali si erano effettuate contemporaneamente in tutta Italia il giorno 4 Maggio 2019 ed avevano visto nella nostra regione la partecipazione di oltre 500 studenti siciliani provenienti da scuole secondarie di secondo grado, che si sono confrontati in una gara suddivisa per classi di concorso: A per il biennio, B per il triennio dei licei e C per il triennio degli istituti tecnici per chimici. Gli studenti vincitori della gara in ciascuna categoria sono stati premiati al termine di un interessante seminario tenuto dalla Prof.ssa Antonella Maggio in occasione del 150° anniversario della nascita della Tavola Periodica. La Cerimonia è stata presieduta dalla Prof.ssa Francesca D’Anna, responsabile della Società Chimica Italiana per la Sicilia, la quale ha premiato studenti e docenti accompagnatori con trofei, libri e targhe per le Istituzioni Scolastiche di provenienza. Nel riportare i punteggi ottenuti dagli studenti primi classificati, la Presidente ha sottolineato il significativo risultato raggiunto nella categoria C dal giovane Maccarrone Eugenio Elvis, studente di terzo anno dell’ITI Cannizzaro di Catania, considerata l’elevata difficoltà della prova. Lo studente Maccarrone, accompagnato dalla Prof.ssa Ligresti Valeria che lo ha guidato in questa esperienza formativa, farà parte dei finalisti che, insieme ai primi classificati delle altre categorie, rappresenteranno la Sicilia nelle Finali Nazionali che si terranno a Roma dal 29 al 31 Maggio 2019. Queste avranno come fine ultimo la selezione della squadra che si preparerà per partecipare alle prossime Olimpiadi Internazionali della Chimica che avranno luogo a Parigi nel mese di Luglio prossimo. Grande soddisfazione per l’ITI Cannizzaro di Catania: il successo di uno studente, frutto dell’impegno del ragazzo e del lavoro di tutti i docenti che hanno contribuito alla sua preparazione, è un successo della Scuola che ne ha permesso la realizzazione.

