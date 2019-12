Studenti Erasmus in visita a palazzo degli Elefanti

Gli studenti Erasmus della scuola Dante Alighieri e di altri cinque istituti europei hanno visitato il palazzo di Città, accolti dall'assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Mirabella. I ragazzi coinvolti nel progetto di scambio interculturale dell'Unione europea, ospiti della scuola secondaria di primo grado catanese, provengono dalle città di Lukovit (Bulgaria), Karpenissi Grecia), Kedainiai (Lituania), Akhisar (Turchia), Wielkopolski (Polonia).

“E' questa la scuola che ci piace, fatta di relazioni, scambi culturali, aperture, curiosità, conoscenza – ha detto l'assessore Mirabella rivolta agli studenti seduti tra i banchi dell'aula consiliare. Fate tesoro di queste esperienze e delle mille sfaccettature della nostra Catania, città vivace e accogliente impreziosita da uno straordinario patrimonio storico-artistico e paesaggistico”. I ragazzi erano accompagnati dai docenti, guidati da Rita Donatella Alloro, dirigente della scuola Dante Alighieri che ospita in questi giorni il quinto Meeting for learning teaching and training Italy, nell'ambito del progetto Erasmus + Health education and learning.