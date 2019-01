Gli studenti occupano il liceo scientifico 'Boggio Lera'

Un gruppo di studenti autonomi di varie scuole di Catania, si è presentato in prefettura con una lista dei danni strutturali delle scuole, corredata da documenti e dati ufficiali. Dopo quattro mesi dal primo corteo studentesco dell'anno, in cui si è protocollata richiesta ufficiale al prefetto per un incontro, e la mancata risposta di ieri mattina alle problematiche studentesche, gli studenti hanno deciso di iniziare un periodo di agitazione. La protesta è cominciata questa mattina, mercoledì 9 Gennaio, con l'occupazione della prima scuola, il liceo scientifico "E. Boggio Lera".