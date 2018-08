Gli studenti siciliani al porto per sostenere i migranti della Diciotti

La Rete degli studenti medi Sicilia scende in piazza a sostegno dei 150 migranti da cinque giorni a bordo della Diciotti, bloccata al porto di Catania. Nel pomeriggio, alle 17, anche loro saranno al molo alla manifestazione organizzata da decine di associazioni per manifestare la loro "disapprovazione nei confronti di una vicenda che si è trasformata in una cieca presa di posizione sulla vita delle persone". "Ci sono 150 persone sotto sequestro in terribili condizioni di salute, sospese tra mare e terra - dice Lucio Lombardo, coordinatore regionale della Rete degli studenti medi Sicilia -. Le azioni incuranti di Salvini e di questo Governo stanno deteriorando il nostro Paese da troppi punti di vista, sia nei confronti dell'Unione Europea che del resto del mondo, mostrando un volto barbaro e inumano e cancellando ogni tipo di esempio di giustizia, umanità e diritto che lo Stato dovrebbe dare ai suoi cittadini".