Successo per l'iniziativa dell'Asp "Consultori familiari nelle piazze"

La scorsa domenica 13 ottobre in quattro piazze di Catania, i consultori familiari della città hanno incontrato i cittadini per sensibilizzarli alla cultura della prevenzione oncologica. Quattro gli stand messi a disposizione in via Etnea (nel piazzale antistante all’ingresso della Villa Bellini), in piazza Dante Alighieri (davanti al Monastero dei Benedettini), in piazza Nettuno e in Piazza Verga.

"Con questa iniziativa vogliamo valorizzare il ruolo dei nostri Consultori familiari nei percorsi di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori - spiega il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza -. Siamo impegnati in diverse attività per promuovere la cultura della prevenzione oncologica nella popolazione. Abbiamo incontrato i 900 medici di medicina generale della provincia, che ringrazio per il loro prezioso lavoro di sensibilizzazione, che stanno già prenotando utenti per i tre screening. Con le Aziende Ospedaliere della città abbiamo, inoltre, concordato e definito i Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) dei tre screening che stiamo per deliberare".

L’iniziativa, organizzata dall’UOC Coordinamento Territoriale materno-infantile, diretta dal dr. Sandro Sammartino, ha lo scopo di promuovere l’adesione agli screening oncologici della popolazione target della città: - donne in età 25-64 anni: per lo screening ginecologico; - donne in età 50-69 anni, per lo screening mammografico; - uomini e donne in età 50-70 anni, per lo screening del tumore del colon retto.

Negli stand, medici, psicologi e operatori, hanno illustrato ai cittadini le modalità di adesione alla campagna di prevenzione oncologica “Screening? Sìcuro” dell’Asp di Catania e hanno dato consigli utili sugli stili di vita salutari e informazioni necessarie su fattori di rischio e diagnosi. In particolare è stato presentato il test primario per HPV che dal mese di ottobre è adottato, presso tutti i Consultori familiari della provincia, per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero.

"Identificare una malattia prima che si manifesti clinicamente, in molti casi, può salvare la vita - spiega il dr. Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell’Asp di Catania -. Questo è stato dimostrato anche per i tumori. Attraverso gli screening oncologici attiviamo un complesso investimento per la salute, che ha come risultato una riduzione della mortalità per tali patologie. L’appello che rivolgo alla popolazione, a ogni cittadino, è a volersi più bene, a prendersi cura di sé, a darsi una possibilità in più per la propria salute".

"È stato realizzato un vero lavoro di squadra, caratterizzato da un forte spirito di appartenenza e di collaborazione, che ci ha uniti tutti nella promozione della cultura della prevenzione e nella diffusione delle attività che quotidianamente vengono svolte nei nostri consultori, coinvolgendo più di 30 operatori consultoriali. L'attività è stata preziosa perché ci ha consentito di incontrare tante persone, che saranno ricontattate per l'effettuazione degli esami di screening, consentendo in tal modo il perseguimento dell'obiettivo che ci eravamo proposti. L'iniziativa ha avuto un forte impatto mediatico a testimonianza dell’attenzione posta dall’Asp di Catania sulla prevenzione per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, e della sensibilità degli organi di informazione, che ringrazio per il loro prezioso lavoro", conclude Sammartino.