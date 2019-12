Sugarfree & Serena De Bari scalano le classifiche radio con il singolo “Frutta”.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

E' in rotazione radiofonica “FRUTTA” (Ontheset/Artist First), il nuovo singolo della storica band catanese Sugarfree feat. Serena de Bari. Il brano, che segna il ritorno sulla scena musicale della band siciliana, è una potente ballata pop incentrata su un rapporto d’amore molto hot. Da una settimana il singolo è nella top 50 dei brani più trasmessi dalle radio italiane e grazie a questo successo, gli artisti si candidano prepotentemente per un posto al prossimo Festival di Sanremo. «Negli ultimi 3 anni ci siamo dedicati ai concerti girando l’Italia in lungo e in largo – raccontano gli Sugarfree - contemporaneamente abbiamo scritto tanti brani ma aspettavamo l'occasione giusta per un ritorno in grande. Finalmente abbiamo trovato i tasselli giusti, ricreando la squadra vincente di “Cleptomania” a partire dal management capitanato dall'instancabile Luca Venturi e dalla collaborazione con l'autore Davide Di Maggio (Cleptomania). Mancava solo una donna ed ecco la ciliegina sulla torta, la potentissima Serena De Bari. Preparatevi gli Sugarfree stanno tornando più forti di prima». Si ricrea quindi la formula magica dalla quale era nata “Cleptomania”. La band guidata da Matteo Amantia con Carmelo Siracusa e Giuseppe Lo Iacono, torna con “Frutta”, in duetto con Serena de Bari. Il brano, arrangiato da Franco Muggeo con la collaborazione artistica di Carlo Longo, è stato registrato presso il Nuevarte Studio di Misterbianco e il Mast Academy di Bari. Il video diretto dal regista Marco D’Andragora, è stato girato a Catania.