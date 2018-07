"Sul vulcano" è il nuovo vino rosso nato sull'Etna

"Sul vulcano" è il nuovo vino rosso, con uve di Nerello mascalese della vendemmia 2016, frutto dell'impegno di Donnafugata sull'Etna, un territorio di straordinario fascino e pregio vitivinicolo. Sul versante nord del vulcano attivo più alto d'Europa, l'azienda siciliana ha 15 ettari di vigneti in 5 diverse contrade, tra Randazzo e Passopiasciaro. 'Sul vulcano' è stato prodotto nella cantina di Donnafugata a Randazzo e riveste un importante ruolo nella visione produttiva di Donnafugata orientata alla ricerca dell'eccellenza dai vigneti più vocati dell'Isola. "L'Etna - afferma Antonio Rallo, winemaker dell'azienda di famiglia - è un luogo unico al mondo; il sogno che ci ha guidati è quello di restituirne tutta la magia agli appassionati che sceglieranno di bere il nostro sul vulcano rosso. Con la vendemmia 2016 il Nerello Mascalese ci ha dato ottimi frutti, con uve sane e perfettamente mature; in cantina ci siamo impegnati a produrre un vino che rispecchiasse la tipica straordinaria eleganza che questo vitigno riesce ad esprimere alle pendici del vulcano." "Il Monte Etna - dichiara José Rallo di Donnafugata - è temuto e venerato come una divinità; l'illustrazione d'autore che abbiamo scelto per il nostro vino raffigura una dea-vulcano, carica di energia e dai colori intensi, quelli che davvero dipingono questo paesaggio, il rosso, i gialli e i neri cangianti. 'Sul vulcano' è il frutto di un territorio che ci mette in comunicazione con il cuore della terra e degustarlo sarà come sentirne il respiro".