Metro, "Suoni In Metro 2019" nelle fermate Giovanni XXIII e Stesicoro

Anche quest'anno il "ViaggioInsieme" si arricchirà di suoni e musiche nuove da convidere. Da lunedì 9 dicembre a venerdì 13 dicembre, le stazioni della Metropolitana di Catania Giovanni XXIII e Stesicoro ospiteranno "Suoni In Metro 2019", manifestazione musicale organizzata dall'Assessorato Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi del Comune di Catania con la partecipazione delle scuole I.C. Battisti, I.C. Brancati, I.C. V. da Feltre, I.C. De Roberto, I.C. Sante Giuffrida, Istituto Comprensivo "Agatino Malerba", IOS Angelo Musco, Istituto Comprensivo G. Parini, I.C. Petrarca, IC San Giorgio, Istituto Comprensivo Statale Fontanarossa, I.C. Vespucci-Capuana-Pirandello, I.C. XX Settembre. Durante l'evento, gli studenti si esibiranno in interventi musicali salienti e in attività di animazione coinvolgenti.

