SuperEnalotto, due vincite gemelle da oltre 32 mila euro ciascuna

Sicilia ancora protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera ad Acireale è stata centrata una doppia vincita. Presso la Totoricevitoria Anastasi di via Giovanni Verga 87/89, riporta Agipronews, è stato realizzato un doppio colpo grazie a due schedine e sono state centrate due vincite gemelle da oltre 32 mila euro ciascuna. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 41,3 milioni di euro, primo premio in Europa. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.