Apre a Gravina il nuovo supermercato "green" della Lidl

Aprirà a Gravina, in via Etnea giovedì 29 novembre alle ore 8, un nuovo punto vendita della Lidl. Si tratta del 45esimo in Sicilia: il gruppo della grande distribuzione conta già oltre 1.230 collaboratori su un totale di oltre 15 mila a livello nazionale. La nuova struttura è alimentata interamente da energia derivata da fonti rinnovabili.

E' dotata di un pannello fotovoltaico da 43,25 kW ed è stata realizzata con materiali ecocompatibili. Il negozio sviluppa un’area vendite di circa 1.000 metri quadrati, è dotato di un ampio parcheggio e di due postazioni per la ricarica di veicoli elettrici. "A Gravina abbiamo realizzato un investimento significativo - ha affermato il Direttore Regionale Lidl Italia, Antonio Roberto Rapisarda - sviluppato secondo tre criteri: sostenibilità ambientale, riqualificazione urbana e sviluppo economico del territorio. Continueremo ad investire in Sicilia, dove quest'anno abbiamo incrementato del 28 per cento l'organico aziendale".

Nel paese etneo, oltre all'apertura del nuovo punto vendita, Lidl Italia ha realizzato importanti opere di urbanizzazione per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.