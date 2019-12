Suzuki Village by Prima: Way of life!

La storia di un’azienda è la sintesi di una visione, di tanto coraggio e soprattutto fiducia nel futuro. Credere e soprattutto fare impresa nel nostro Paese può essere considerato un gesto “eroico” a causa dell’opprimente burocrazia e delle difficoltà insormontabili della macchina della giustizia che di fatto scoraggia la nascita di iniziative imprenditoriali. Diventare concessionari di un brand automobilistico impone di gestire sotto un’unica Azienda quattro distinte attività, quali: la vendita di auto nuove; la vendita di auto usate; la vendita di ricambi ed accessori, concludendo con la vendita di servizi di assistenza tecnica.

Questa complessa architettura di diverse attività, suddivisa a sua volta, in settori differenti è tutt’altro che semplice… ma non per questo impossibile. La nostra “vocazione” verso questo fantastico mondo dell’automobile parte da lontano con il Brand Suzuki che, quest’anno, vede spegnere trentaquattro candeline. Anni che abbiamo vissuto tra alti e bassi, un po’ com’è la vita, ma che, nonostante tutto, non ci hanno fatto perdere di vista la nostra principale mission: il Cliente e la Sua soddisfazione.

Nell’ormai tangibile era della tecnologia abbiamo interamente digitalizzato tutti i nostri processi di lavoro, diventando anche social, pur non perdendo di vista il nostro lato umano. Rispondere a voce ai nostri Clienti, fornendo loro assistenza, conferma ancora una volta la nostra disponibilità per la risoluzione di qualsiasi - ed eventuale - problema. Il Re indiscusso del mercato rimane il Prodotto, ma senza un’organizzazione efficiente e motivata si possono perdere opportunità e, di conseguenza, non si potrebbe costruire una relazione duratura e costante con il Cliente. La fidelizzazione al Brand Suzuki e alla nostra Azienda sono stati la chiave del nostro successo passato e presente. Inoltre, è doveroso aggiungere che, senza un Team di persone giovani, fortemente motivate e con esperienza pregressa, non avremmo potuto farcela. I nostri prodotti Suzuki Hybrid costituiscono la punta di diamante della nostra offerta commerciale attuale, che uniti ai vantaggi della nostra struttura di vendita ed assistenza, il Suzuki Village di Via Sebastiano Catania 286 in Catania, rappresentano sicuramente la giusta soluzione di mobilità per affrontare il prossimo decennio ormai alle porte.