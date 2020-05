Sventato furto di carburante da un'azienda di trasporti

Intorno alle ore 2 della notte tra l'1 e il 2 maggio, il sistema d'allarme della MTL di Santa Maria di Licodia ha segnalato, attraverso il controllo delle immagini del sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza The Guardian, un soggetto intento a scavalcare la recinzione con dei bidoni in mano. Allertati i Carabinieri e inviate sul posto le volanti, attraverso l'intervento congiunto delle forze dell'ordine e delle radiomobili The Guardian, l'uomo è stato bloccato e arrestato, nonostante si fosse ben nascosto all'interno di un mezzo. Il ladro aveva già riempito 2 taniche di gasolio, successivamente recuperate. Dopo le attente ricerche da parte dell'istituto di vigilanza e delle forze dell'ordine si è identificato anche un veicolo sospetto. I carabinieri dunque si sono messi alla ricerca del proprietario del veicolo, quasi certamente complice.

