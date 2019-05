Sversamenti fognari nel viale Bummacaro, i residenti: "Siamo esausti"

Continuano i disagi per i residenti di Librino. In particolare diverse segnalazioni sono giunte a Catania Today relativamente alle condizioni del viale Bummacaro, all'altezza del numero 16, dove vi sono diverse perdite della rete fognaria. Queste ultime fanno affiorare i reflui in superficie con i cattivi odori, amplificati dalle temperature più alte, e con conseguenti rischi igienico-sanitari.

"Da un anno e mezzo abbiamo seri problemi con i liquami - spiega una cittadina - che fuoriescono dai tombini e si riversano anche all'interno del condominio. La situazione è disgustosa e c'è uno scenario orribile. Abbiamo fatto tanti esposti ma non è cambiato nulla".

Il presidente della sesta municipalità Alfio Allegra è a conscenza della situazione che ha interessato anche viale Moncada.

"Nel viale Bummacaro - spiega Allegra - ci sono stato tre volte e ho sollecitato personalmente i tecnici del Comune. Dopo un sopralluogo congiunto abbiamo visto che non si trovano i pozzetti poiché, dopo dei lavori, sono stati coperti dall'asfalto. Quindi occorre trovare la loro posizione esatta e poi intervenire. Conto che tra pochi giorni, al massimo all'inizio della prossima settimana, si potranno fare i lavori anche con l'ausilio di un piccolo escavatore".

Una volta ritrovati i pozzetti, come spiega il presidente Allegra, "si potrà capire se basterà ripulire tutta la parte di condotta fognaria interessata o se dovrà essere sostituita". I residenti attendono con impazienza un intervento risolutivo.