Lavori di scerbatura alla circonvallazione nel weekend

Sabato e domenica prossimi la circonvallazione dalla rotatoria di San Nullo a quella di Ognina, sarà interessata da lavori di scerbamento e potatura alberi degli spartitraffico, oltre alla ripulitura delle aiuole e alla tinteggiatura delle ringhiere passamano. Su disposizione del sindaco Salvo Pogliese i lavori verranno eseguiti da operatori della Catania Multiservizi e da quelli delle manutenzioni e dei giardini pubblici comunali, in giornate di prefestivo e festivo per portare il minimo intralcio al traffico veicolare. I luoghi degli interventi verranno presidiati da vigili urbani per garantire condizioni di sicurezza.