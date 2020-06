Taglio e piega gratis per gli operatori sanitari, il progetto #inmanisicure

In tutta Italia entra nel vivo il progetto #inmanisicure promosso da Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, per ringraziare tutti gli operatori sanitari per ciò che hanno fatto durante l'emergenza Covid-19 e per sorridere alla riapertura dei saloni che, con grande responsabilità, hanno modificato il proprio modo di lavorare per potersi adattare alla contingenza del momento. Un piccolo gesto, giusto una coccola che il brand di franchising co-fondato da Salvo Filetti e Renato Gervasi, ha attivato per ricambiare attenzione, dedizione e responsabilità che medici, infermieri, operatori del 118 e tanti altri del settore, hanno profuso con abnegazione in quei mesi rimanendo in prima linea, mentre ciascuno di noi poteva proteggersi tra le mura di casa. Questo grazie pieno e sentito ha trovato immediata adesione da parte di molti dei 300 ambasciatori affiliati del brand e tra i primi a dire sì c'è anche Salvo D'Amico che è pronto ad ospitare con gioia, nel suo salone di fronte al mare della scogliera di Aci Castello, quante si sono e si stanno prenotando attraverso il sito www.compagniadellabellezza.com: "Voglio arrivare al cuore di queste donne che sono anche operatrici sanitarie, con estrema professionalità - ha spiegato Salvo D'Amico da 25 anni ambasciatore del brand -, la stessa che loro hanno messo in campo nel momento del bisogno. Ho scelto di aderire a questa iniziativa perché volevo ringraziarle una ad una per ciò che hanno fatto e l'unico modo che conosco è quello di regalare loro un sorriso da sfoggiare con un taglio e una piega ad hoc, perché non riesco a esprimere con le parole le emozioni e la gratitudine che provo nei loro confronti". #inmanisicure ha preso il via domenica 28 giugno e proseguirà per tutto il mese di luglio. Fino al 30 luglio il personale sanitario, previa prenotazione al sito www.compagniadellabellezza.com, potrà continuare a usufruire del servizio gratuito di taglio e piega nei saloni Compagnia della Bellezza che ogni settimana dedicheranno al personale sanitario alcuni slot. In più, a tutti i partecipanti sarà omaggiata una shopping bag contenente dei sachet di prodotti L’Oréal Professionnel e un gel igienizzante mani prodotto dagli stabilimenti L’Oréal riconvertiti durante l’emergenza.

