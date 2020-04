Infermiera dell' ospedale "Gravina" positiva al Covid 19

Test positivo al Covid-19 per un’infermiera dell’ospedale “Gravina” di Caltagirone. Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, seguendo le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari. Sottoposti a tampone, già da questa mattina, tutti gli operatori del reparto (non di area Covid), dove l’infermiera presta servizio. Nei prossimi giorni sarà completato lo screening per Covid-19 di tutto il personale del Presidio, già avviato nelle settimane precedenti, disposto dalla Direzione medica del Presidio in sinergia con la Direzione sanitaria aziendale. Costantemente monitorati gli operatori dell’area Covid.

