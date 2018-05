Tangenziale, camion in fiamme sul ponte a San Paolo

Un camion ha preso fuoco in questi istanti sul ponte della Tangenziale di Catania, all'altezza dell'uscita San Paolo, subito dopo lo svincolo per Gravina in direzione San Gregorio. Sul posto i vigili del fuoco stanno provando a domare l'incendio che, come si vede dalle immagini, ha creato una densa nube di fumo