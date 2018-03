Tir si ribalta in Tangenziale, riaperta la strada

E' stata aripristinata la normale circolazione sulla Tangenziale Ovest di Catania, dopo che questa mattina il personale Anas era stato costretto a chiudere al traffico la carreggiata in direzione Siracusa, in seguito ad un incidente autonomo occorso ad un mezzo pesante. Nel sinistro, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente del mezzo, il camion si era ribaltato, danneggiando oltre cento metri delle barriere laterali di sicurezza, su entrambi i margini della carreggiata.

Le squadre di Anas e dell'impresa di manutenzione hanno lavorato ininterrottamente per ripristinare la circolazione. Effettuata la rimozione di motrice e rimorchio del mezzo pesante con un'autogru giunta sul posto, il personale ha rimosso il carico di arance disperso sulla carreggiata, pulito il piano viabile sul quale si era riversato il gasolio del mezzo e sostituito le barriere laterali lato spartitraffico. Sul lato destro permane la chiusura della corsia di emergenza per circa duecento metri, con limite di 60 km/h, nelle more della sostituzione delle barriere di sicurezza sul margine destro, previo rifacimento del cordolo in calcestruzzo.