Il "Il Centesimo" è sponsor della 66°edizione del Taormina Film Fest

Il "Centesimo" è sponsor del Taormina Film Fest 2020

„

Il Centesimo, insegna siciliana del gruppo Cds spa., è sponsor della 66°edizione del Taormina Film Fest, la Rassegna cinematografica internazionale che ogni anno si svolge nella splendida cornice di Taormina e che quest’anno torna dall’11 al 19 luglio ricca di tante novità. L’insegna il Centesimo ha scelto di supportare la manifestazione offrendo una selezione di prodotti a marchio per il menù delle serate di gala di sabato 18 e domenica 19 luglio.

I prodotti a marchio, selezionati con cura da aziende virtuoseche utilizzano solo prodotti di prima qualità e che ogni giorno l’insegna offre ai propri clienti, saranno infatti i protagonisti delle cene di gala delle ultime dueserate della Rassegna cinematografica internazionale.

Gli ospiti della serata conclusiva della kermesse potranno gustare uno speciale menu preparato con ingredienti selezionati tra i prodotti a marchio del Centesimo, tra i quali ricordiamo: il marchio Romano, la selezione di prodotti pensata per soddisfare i palati più esigenti che cercano l’eccellenza dei sapori italiani, che proprio in queste settimane si sta arricchendo di nuovi prodotti ed è pronta ad arrivare sulle tavole dei consumatori anche con una nuova veste grafica. Tra gli altri prodotti troviamo Nonna Tita, i Gustaioli, Primalizie, solo per citarne alcuni.

"Siamo molto felici e onorati di essere tra gli Sponsor di quest’edizione del Taormina Film Fest- dichiara Marco Romano, Direttore Commerciale del gruppo CDS S.p.A.- perché è un’occasione per portare in tutto il mondo, attraverso questo straordinario evento culturale, la nostra insegna, da sempre attenta ai produttori locali e alle eccellenze siciliane. Per farlo - prosegue Romano - abbiamo scelto di offrire i nostri migliori prodotti a marchio per le cene di gala del 18 e 19 luglio, prodotti selezionati con cura per garantire come sempre alta qualità ai nostri clienti, e che saremo felici di far gustare anche agli ospiti del Taormina Film Fest. La partecipazione come Sponsor al Taormina Film Fest è anche un’occasione - conclude Marco Romano - per sostenere il coraggio degli organizzatori, che hanno deciso di svolgere la kermesse nonostante le restrizionidettate dagli eventi degli ultimi mesi, garantendotutta la sicurezza necessaria per il pubblico, gli ospiti e gli operatori, senza far perdere al festival prestigio e qualità".

Il Centesimo oggi è una delle principali insegne presenti nel territorio siciliano,e proprio quest’anno festeggia i suoi 14 anni di attività seguendo la vocazione di sempre: offrire ai propri clienti un assortimento delle migliori marche, proporre prodotti selezionati in esclusiva e garantire sempre un risparmio eccezionale sulla spesa di ogni giorno.

Il "Centesimo" è sponsor del Taormina Film Fest 2020

„Per scoprire tutte le iniziative del Centesimo e avere altre informazioni basta consultare il sito www.ilcentesimo.com o seguire la pagina Facebook @ilcentesimo e Instagram @ilcentesimosupermercati.“



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“