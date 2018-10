Taormina capitale della sicurezza: il 25 e 26 ottobre nella perla dello Jonio arriva Taosicurezza, manifestazione fieristica interregionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Evento di riferimento per il Sud Italia, Taosicurezza sbarca in Sicilia il 25 e il 26 ottobre offrendo agli addetti ai lavori ma sopratutto al grande pubblico una importante occasione di confronto e di conoscenza sul tema della sicurezza. Dunque una nuova Manifestazione Fieristica dal carattere interregionale al quale saranno presenti i migliori marchi di sistemi di sicurezza, domotica ed automazione, sia italiani che esteri. TaoSicurezza si svolgerà al PalaLumbi, nell’incantevole e suggestiva location di Taormina, bellezza unica al mondo, immersa tra i profumi e i colori della Sicilia. Nella struttura fieristica di 9.000 mq, totalmente rinnovata sotto il profilo estetico e funzionale - che racchiude in un unico ambiente tutti i requisiti di un’elegante zona espositiva e l’indispensabile area parcheggio, fondamentale per chi desidera raggiungere in auto la zona espositiva e sostare facilmente - più di 80 gli espositori che si daranno appuntamento. “TaoSicurezza – evidenzia Salvo Signorello, Direttore della Manifestazione e già organizzatore di Trinacria Oro di Taormina – si presenta come la Fiera della Sicurezza del Sud Italia, coinvolgendo in primis Sicilia e Calabria, vista la stretta vicinanza di quest’ultima con Taormina, ma allargando il raggio d’azione anche a Puglia ed alle altre regioni limitrofe. C’era la necessità, da più parti manifestata, di un evento specifico per la sicurezza in Sicilia. Abbiamo quindi accolto le richieste del mercato. È nata così TaoSicurezza, grazie all’apporto di S News, Media Partner Ufficiale della Manifestazione, e partner che seguirà i contenuti dell’evento”. TaoSicurezza, infatti, oltre ad essere una vetrina espositiva, è un appuntamento ricco di talk shows, seminari, convegni, workshops per la formazione e l’aggiornamento professionale. TaoSicurezza si rivolge in primis ai professionisti del settore, quindi Installatori di Sicurezza, Elettricisti, System Integrators, Studi di progettazione, Security Managers, Istituti di Vigilanza, Safety Managers, e a tutti gli Operatori della filiera; ma è aperta anche al pubblico, con ingresso gratuito, perché è di fondamentale importanza poter diffondere la cultura della sicurezza e l'informazione sulle ultime tecnologie che possono migliorare la sicurezza delle nostre case, dei luoghi di lavoro e di svago, delle città e di tutto il sistema Paese. Tutte le più innovative soluzioni per la sicurezza saranno in esposizione a TaoSicurezza: dalle videocamere per la security all'antintrusione, dall'antincendio alla domotica, dai nebbiogeni alla cybersecurity, dal controllo degli accessi all’evacuazione, sicurezza informatica e illuminotecnica