Tar, finanzieri perquisiscono lo studio del giudice Trebastoni

La guardia di Finanza ha fatto irruzione questa mattina negli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, a darne notizia è stato il quotidiano LiveSicilia. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha interessato soltanto lo studio del giudice Dauno Trebastoni.

Il magistrato, come spiegano gli inquirenti, è indagato per il delitto di corruzione in atti giudiziari insieme ad alcuni avvocati, tra i quali Amara e Calafiore, i due legali siracusani coinvolti in due importanti inchieste sulla corruzione del sistema giudiziario, che, in questi giorni, hanno deciso di collaborare con la giustizia.