Per le feste natalizie tariffe dei taxi ridotte nelle ore notturne

E' stata approvata una tariffa dei taxi conveniente, nel periodo natalizio, destinata soprattutto ai giovani per ridurre l'uso dell'auto ed il traffico nelle strade catanesi. Allo stesso tempo, il Comune di Catania ha annunciato un importante giro di vite per revisionare e rendere ancora più trasparente e garantita l'attività dei taxi, per quanto riguarda l'aspetto pecuniario. Lo hanno stabilito le organizzazioni dei tassisti catanesi insieme con l’amministrazione guidata dal sindaco Salvo Pogliese, anche in vista delle prossime festività, periodo in cui l’utilizzo dei taxi per gli spostamenti diventa più ricercato, soprattutto quando la metro è chiusa, cioè dopo le ore 22. In dettaglio, secondo quanto concordato dai tassisti con il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore Ludovico Balsamo, dal 6 dicembre al 6 gennaio, nelle ore notturne, per recarsi dal centro cittadino ai parcheggi scambiatori Santa Sofia, Nesima e Due Obelischi si pagheranno solo dieci euro, per accompagnare fino a quattro persone. “E’ un contributo importante - ha spiegato l’assessore Balsamo - che i tassisti danno alle iniziative che stiamo promuovendo, come Metrobus Christmas, al fine di evitare l’utilizzo delle auto private per gli spostamenti e li ringraziamo per la sensibilità che hanno mostrato, adottando un prezzo ridotto per i tragitti dei taxi, da ogni parte del centro storico fino alle parti estreme della città”. Contemporaneamente, anche a seguito delle sollecitazioni dell’amministrazione comunale, i tassisti stanno procedendo alla verifica e alla revisione del sistema di piombatura dei tassametri, allo scopo di evitare i fenomeni del caro taxi e l’applicazione di tariffe ingiustificatamente elevate, che oltre a scoraggiare l’utilizzo del mezzo diffondono, soprattutto tra i turisti, un’immagine negativa della città.

