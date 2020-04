Tassa di soggiorno, Il Comune posticipa scadenza per il versamento

Al fine di agevolare gli operatori delle strutture ricettive catanesi, già fortemente penalizzati dall'emergenza coronavirus, il sindaco Salvo Pogliese ha disposto che nella prossima seduta della Giunta Comunale venga sospesa la richiesta del riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno del primo trimestre (scadenza 15 aprile ) e di posticiparne la scadenza del solo al 15 luglio unitamente, alla scadenza del secondo trimestre 2020. Resta fermo, l’obbligo di trasmettere attraverso l’applicativo Web “City Tax” solamente la dichiarazione trimestrale sulle presenze alla chiusura del primo trimestre.

Pertanto, su proposta del sindaco che detiene la delega anche del settore turismo, d’intesa con l’assessore al bilancio Roberto Bonaccorsi, è stato dato mandato al Capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro di predisporre tutti gli atti necessari per rinviare, senza aggravio alcuno, gli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno per il primo trimestre dell’anno 2020. “Si tratta - ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese - di una misura immediata per poi costruire insieme le basi di un rilancio dell'immagine della nostra città che, nei primi due mesi del 2020, aveva già superato il trend turistico del 2019, con la presenza alla Bit di Milano, per promuovere numerose iniziative di sostegno e incentivazione del turismo congressuale, sportivo e di gruppo. In assenza di un preciso provvedimento da parte del Governo - ha continuato Pogliese - la soluzione individuata è quella di differire le scadenze attualmente in vigore sino all’avvio della stagione estiva, per poi valutare n in base all’evoluzione del contesto eventuali ulteriori interventi, di concerto con gli operatori turistici”.