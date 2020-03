I 5 Stelle chiedono la proroga del pagamento della tassa sui rifiuti

"Nell’attuale incertezza dei tempi di risoluzione dell’emergenza Coronavirus, sarebbe opportuno rinviare la scadenza dei termini di pagamento degli avvisi Tari di almeno 60 giorni". E’ la proposta, protocollata oggi, che il gruppo consiliare del M5s, con primo firmatario Giuseppe Fichera, ha rivolto al sindaco di Catania Salvo Pogliese, alla luce della dichiarazione di pandemia dell’Oms e dei recenti decreti ministeriali.

"Le recenti circostanze - commentano i consiglieri del MoVimento - hanno determinato un’evidente situazione di difficoltà nell’ambito sia sanitario che economico. E proprio in questi giorni i cittadini catanesi stanno ricevendo gli avvisi per il pagamento della prima rata dell’imposta Tari, che scadrà il 30 marzo 2020. Inoltre - sottolineano - la popolazione anziana, in un momento in cui tutti sono invitati a rimanere a casa, sarebbe costretta ad uscire per il pagamento, sovraffollando le attività commerciali che svolgono questo servizio.

“Spero che il sindaco accolga presto questa nostra richiesta in modo da poter dare una boccata d'ossigeno a tutti i cittadini che, obbligati a rimanere a casa in questo difficile momento, ne hanno davvero bisogno” dichiara il consigliere Fichera.