Tassista investe un pedone e scappa: denunciato per omissione di soccorso

Lo scorso venerdì in via Giacomo Leopardi un taxi ha investito un pedone e il conducente è scappato senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le volanti a seguito della segnalazione tempestivamente inviata da un funzionario di polizia libero dal servizio. Grazie agli approfondimenti investigativi eseguiti sul numero di targa ed all'ausilio fornito dai sistemi di video sorveglianza, l'uomo è stato raggiunto dagli agenti in casa e una volta identificato per C.G. di 27 anni è stato denunciato per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso. La vittima risulta tuttora ricoverata in stato di osservazione, ma non è in pericolo di vita.