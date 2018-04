Tavolo emergenza abitativa: i sindacati chiedono ricoveri temporanei

I sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat di Catania, hanno sollecitato al Comune la realizzazione dei ricoveri temporanei in via del Falcetto e l’acquisizione degli alloggi confiscati alla mafia. Per le tre sigle, inoltre, la prossima riunione del "tavolo per l’emergenza abitativa" dovrà tenersi in presenza del prefetto "affinché venga vagliata la disponibilità di alloggi sul mercato privato con l’impegno di erogare in tempi brevi il bonus casa che allo stato attuale sconta i ritardi inaccettabili della Ragioneria comunale".

È questo l'esito del confronto con il Comune richiesto dai sindacati, tenutosi nella sede dell’ assessorato comunale alla Solidarietà e alla Casa. Sunia, Sicet e Uniat di Catania hanno anche chiesto una ricognizione dei locali delle IPAB disponibili come alloggi d’emergenza per le famiglie in gravi condizioni di disagio abitativo. Sunia Sicet e Uniat sono convinti che "il problema abitativo possa essere affrontato in maniera efficace solo con l’aumento dell’offerta di alloggi popolari" e hanno richiesto all’ assessore comunale alla Casa, Fortunato Parisi, di convocare un incontro alla presenza dei tecnici preposti alla riqualificazione dei 98 alloggi dell’ex Palazzo di cemento per avere certezza dei tempi di consegna.

Sunia, Sicet e Uniat di Catania hanno infatti "manifestato preoccupazione per la lentezza dell’esecuzione dei lavori" . I segretari provinciali delle tre sigle, Milazzo, Nicolosi e Marino, credono sia indispensabile utilizzare a pieno tutti i fondi del Pon Metro disponibili per alleviare il disagio abitativo. Ciò serve ad attivare in tempi brevi sia l’Agenzia sociale per le locazioni, sia bandendo la gara per i lavori di riqualificazione delle due torri per il completamento dei circa 148 alloggi.