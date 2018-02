Tavula Cunzata: tre Top Chef ai fornelli per un viaggio gastronomico da nord a sud

La buona tavola, realizzata da esperte del mestiere, festeggia la Giornata internazionale della donna. Tre chef di prim’ordine sono state chiamate a rappresentare il mondo femminile e la sua straordinaria creatività in una giornata che vuole celebrare il gentil sesso.

Torna Tavula Cunzata, l’evento gastronomico giunto alla sua ottava edizione, in programma l’8 marzo 2018 a Masseria Carminello, di via Carminello 21 a Valverde, a partire dalle ore 20,30. Torna l’appuntamento dedicato alla riscoperta dei sapori perduti e degli antichi odori. L’intento dell’iniziativa, ideata da Antonio Rosano e Giovanni Samperi, è di passeggiare attraverso l'emozione del gusto per riscoprire la tradizione dopo il primo assaggio. Tradizione che per questa edizione sbarca i confini dell'isola, con un viaggio del gusto da NORD A SUD.

Dietro i fornelli tre grandi donne, tre grandi chef, protagoniste del programma tv Top Chef Italia andato in onda sul Canale Nove. Il viaggio parte dalla cucina siciliana che verrà rappresentata da Bonetta Dell'Oglio, per poi proseguire verso il cuore della nostra penisola con la chef napoletana Fabiana Scarica, vincitrice del talent show televisivo enogastronomico. Si chiude a nord con la lecchese Cinzia Fumagalli.

“Vogliamo rendere omaggio alla donna valorizzando la sua creatività e il suo straordinario talento – spiegano Rosano e Samperi – Abbiamo scelto dunque tre cuoche molto diverse tra di loro in grado di farci assaporare la cultura enogastronomica italiana attraverso un viaggio ideale lungo tutto lo Stivale e le sue tradizioni”.



Le tre chef

Bonetta Dell’Oglio

È nata a Palermo, una città che lei descrive “un apprendistato continuo”. Nel 2004 diventa patron chef della Dispensa dei Monsù, il suo ristorante a Palermo, un’avventura durata dodici anni. Ha creato ricette innovative tra cui il Sushiliano®, il Sushi Siciliano o le escaloppes di foie gras al Marsala stravecchio, l’arancina di spezzato di grano o le vellutate di pane raffermo. Nel 2012 la Condotta Slow Food di Palermo la nomina Ambasciatrice dei prodotti siciliani nel mondo e responsabile della cucina siciliana. Oggi è una globe-trotter, una paladina del gusto e della tradizione.

Cinzia Fumagalli

Fin da giovane si è costruita la sua strada in cucina da sola: una lunga carriera fatta di successi, ma anche di molti momenti difficili, nei quali si è dovuta scontrare con il mondo maschile, difendendo sempre i diritti delle donne. Ha fatto parte della Federazione Italiana Cuochi, dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani ed è stata insegnante in una scuola alberghiera.

Fabiana Scarica

Ha vinto l’edizione 2017 del talent show enogastronomico Top Chef Italia.

Ha studiato all’Alma, all’epoca diretta da Gualtiero Marchesi, ha lavorato nella pasticceria del Quisisana di Capri, poi è passata nella cucina della Torre del Saracino. Per approdare infine a Villa Chiara.